Саттон о Месси и Мексике: «Малыш забил большой гол. Рад, что Аргентина выиграла для Лео. Ужасная игра, но Месси было бы обидно проиграть»

Крис Саттон прокомментировал победу Аргентины над (2:0) на .

Счет в матче открыл .

« находилась под давлением в матче, но малыш забил еще один большой гол. Это был великолепный мяч в скудной игре.

Затем забил ! Работа сделана, игра окончена, и в среду предстоит встреча с Польшей. У них еще есть над чем работать, чтобы занять первое место в группе.

Я рад, что Аргентина выиграла матч для Месси. Не хотелось бы, чтобы Аргентина вылетела из группы. Это была ужасная игра, но для Месси было бы обидно остаться проигравшим», – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии.