Саттон о Месси и Мексике: «Малыш забил большой гол. Рад, что Аргентина выиграла для Лео. Ужасная игра, но Месси было бы обидно проиграть»
Крис Саттон прокомментировал победу Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.
Счет в матче открыл Лионель Месси.
«Аргентина находилась под давлением в матче, но малыш забил еще один большой гол. Это был великолепный мяч в скудной игре.
Затем забил Энцо Фернандес! Работа сделана, игра окончена, и в среду предстоит встреча с Польшей. У них еще есть над чем работать, чтобы занять первое место в группе.
Я рад, что Аргентина выиграла матч для Месси. Не хотелось бы, чтобы Аргентина вылетела из группы. Это была ужасная игра, но для Месси было бы обидно остаться проигравшим», – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии.
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