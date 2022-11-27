Лишь у Месси есть 2 матча на ЧМ с голом и ассистом за сборную Аргентины с 1966 года
Нападающий Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины по результативным действиям.
35-летний форвард, представляющий «ПСЖ», забил и отдал голевой пас в матче с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.
Месси – единственный аргентинец с 1966 года, на счету которого на чемпионатах мира есть два матча с голом и результативным пасом. Первая подобная игра была на ЧМ-2006 против Сербии.
Подробно с выступлениями Месси можно ознакомиться здесь.
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