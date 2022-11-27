Лишь у Месси есть 2 матча на ЧМ с голом и ассистом за сборную Аргентины с 1966 года

Нападающий Лионель Месси установил рекорд сборной по результативным действиям.

35-летний форвард, представляющий , забил и отдал голевой пас в матче с (2:0) на .

Месси – единственный аргентинец с 1966 года, на счету которого на чемпионатах мира есть два матча с голом и результативным пасом. Первая подобная игра была на против Сербии.

Подробно с выступлениями Месси можно ознакомиться здесь.