Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает дальними ударами на 5 последних ЧМ.

Капитан сборной издалека поразил ворота Мексики (2:0) на .

С 2006 года, когда Месси впервые сыграл на чемпионате мира, он отметился четырьмя голами из-за пределов штрафной – лучший результат за это время. На счету Давида Вильи ( ) и Диего Форлана ( ) по 3 мяча.

Подробно со статистикой выступлений футболиста можно ознакомиться здесь.