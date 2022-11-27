У Месси 4 гола из-за штрафной на ЧМ – больше всех с 2006 года. У Вильи и Форлана – по 3
Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает дальними ударами на 5 последних ЧМ.
Капитан сборной Аргентины издалека поразил ворота Мексики (2:0) на ЧМ-2022.
С 2006 года, когда Месси впервые сыграл на чемпионате мира, он отметился четырьмя голами из-за пределов штрафной – лучший результат за это время. На счету Давида Вильи (Испания) и Диего Форлана (Уругвай) по 3 мяча.
Подробно со статистикой выступлений футболиста «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
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