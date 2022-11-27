ЧМ-2022: все результаты седьмого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился седьмой игровой день.
26 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.
Группа С
Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»
Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Зелиньски (39), 2:0 – Левандовски (82).
Лусаил, стадион «Лусаил»
Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Месси (64), 2:0 – Фернандес (87).
Группа D
Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»
Тунис – Австралия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Дьюк (23).
Доха, стадион «974»
Голы: 1:0 – Мбаппе (61), 1:1 – Кристенсен (68), 2:1 – Мбаппе (86).
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