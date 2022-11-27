ЧМ-2022: все результаты седьмого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился седьмой игровой день.

26 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.

Группа С

Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»

Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелиньски (39), 2:0 – Левандовски (82).

Лусаил, стадион «Лусаил»

АргентинаМексика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Месси (64), 2:0 – Фернандес (87).

Группа D

Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»

Тунис – Австралия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дьюк (23).

Доха, стадион «974»

ФранцияДания – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе (61), 1:1 – Кристенсен (68), 2:1 – Мбаппе (86).

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