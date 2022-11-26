Польша лидирует в группе C с 4 очками, у Аргентины и Саудовской Аравии – по 3, у Мексики – 1
Сборная Польши возглавила группу C на ЧМ-2022 по итогам второго тура.
Команда Чеслава Михневича обыграла Саудовскую Аравию (2:0), и теперь у нее 4 очка.
На втором месте идет Аргентина с 3 очками – она победила Мексику (2:0). Также 3 очка набрала Саудовская Аравия. Замыкают таблицу мексиканцы – у них 1 балл.
В заключительном туре группового этапа Польша сыграет с Аргентиной, а Мексика встретится с Саудовской Аравией. Обе игры пройдут 30 ноября.
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