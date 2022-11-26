Польша лидирует в группе C с 4 очками, у Аргентины и Саудовской Аравии – по 3, у Мексики – 1

возглавила группу C на по итогам второго тура.

Команда Чеслава Михневича обыграла Саудовскую Аравию (2:0), и теперь у нее 4 очка.

На втором месте идет с 3 очками – она победила Мексику (2:0). Также 3 очка набрала . Замыкают таблицу мексиканцы – у них 1 балл.

В заключительном туре группового этапа Польша сыграет с Аргентиной, а встретится с Саудовской Аравией. Обе игры пройдут 30 ноября.