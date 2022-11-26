Месси забил за Аргентину в 6 играх подряд. У него 19+16 за 24 матча сезона в «ПСЖ» и сборной
Нападающий Лионель Месси забил на ЧМ-2022 в двух матчах подряд.
На 64-й минуте капитан сборной Аргентины ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче с Мексикой во 2-м туре группового этапа, а также сделал голевую передачу в этой игре. В 1-м туре он с пенальти забил Саудовской Аравии (1:2).
Месси забил за сборную в шести играх подряд: 16 ноября был гол в ворота ОАЭ (5:0) в товарищеской игре, 28 сентября – два Ямайке (3:0), 24 сентября – два Гондурасу (3:0), 5 июня – пять Эстонии (5:0).
Всего у 35-летнего игрока 19 мячей и 16 голевых передач за 24 игры текущего сезона в составе «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.
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