Месси забил за Аргентину в 6 играх подряд. У него 19+16 за 24 матча сезона в «ПСЖ» и сборной

Нападающий Лионель Месси забил на в двух матчах подряд.

На 64-й минуте капитан сборной ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче с во 2-м туре группового этапа, а также сделал голевую передачу в этой игре. В 1-м туре он с пенальти забил Саудовской Аравии (1:2).

Месси забил за сборную в шести играх подряд: 16 ноября был гол в ворота ОАЭ (5:0) в товарищеской игре, 28 сентября – два Ямайке (3:0), 24 сентября – два Гондурасу (3:0), 5 июня – пять Эстонии (5:0).

Всего у 35-летнего игрока 19 мячей и 16 голевых передач за 24 игры текущего сезона в составе и сборной Аргентины.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

Месси почти всю карьеру страдал в сборной и даже уходил. Но сейчас реагирует на неудачи по-взрослому