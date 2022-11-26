Месси, Ди Мария, Лисандро, Лаутаро – в старте Аргентины на матч с Мексикой. Паредес и Дибала – в запасе

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на 2-го тура ЧМ-2022.

Сегодня команда Лионеля Скалони сыграет с Мексикой на групповом этапе. В 1-м туре Аргентина проиграла Саудовской Аравии.

С первых минут на поле выйдут Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария, Гидо Родригес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.

Запасные: Херонимо Рульи, Франко Армани, Херман Пеccелья, Хуан Фойт, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Хулиан Альварес, Кристиан Ромеро, Эксекиэль Паласиос, Анхель Корреа, Тьяго Альмада, Папу Гомес, Пауло Дибала, Энцо Фернандес и Науэль Молина.

Матч сборных Аргентины и Мексики начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.