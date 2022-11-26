Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ – 21
Нападающий Лионель Месси повторил рекорд сборной Аргентины.
Форвард, представляющий «ПСЖ», вышел в стартовом составе на игру ЧМ-2022 с Мексикой.
Это 21-й матч Месси на чемпионатах мира. Он догнал Диего Марадону, больше которого на ЧМ за Аргентину не сыграл никто.
Лионель выступает на пятом турнире подряд – начиная с 2006 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Месси почти всю карьеру страдал в сборной и даже уходил. Но сейчас реагирует на неудачи по-взрослому
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