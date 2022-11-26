Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ – 21

Нападающий Лионель Месси повторил рекорд сборной Аргентины.

Форвард, представляющий , вышел в стартовом составе на игру с Мексикой.

Это 21-й матч Месси на чемпионатах мира. Он догнал , больше которого на ЧМ за не сыграл никто.

Лионель выступает на пятом турнире подряд – начиная с 2006 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси почти всю карьеру страдал в сборной и даже уходил. Но сейчас реагирует на неудачи по-взрослому