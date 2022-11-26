Глава МЛС Гарбер: «К Месси был интерес. Было бы здорово пригласить его, о лиге заговорили бы во всем мире. Про Роналду ничего не слышал»

Глава МЛС Дон Гарбер хотел бы видеть в лиге форварда .

«Я знаком со всеми слухами, которые ходят в последние дни, но ни один из них не касался конкретно . Думаю, рано или поздно они тоже появятся, но сейчас я не могу говорить о том, что та или команда действительно в нем заинтересована.

Был интерес к Месси. Но мы верим в необходимость соблюдать правила, так что я могу сказать, что сейчас у Месси есть действующий контракт, он сам решит, что делать дальше.

Было бы здорово пригласить кого-то вроде него к нам, благодаря этому об МЛС заговорили бы во всем мире.

Я не удивлюсь, если мы что-то еще услышим насчет Месси», – сказал Гарбер.