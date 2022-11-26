Энрике о 7:0 с Коста-Рикой: «Я не ожидал столь мощной Испании. Мне лучше заниматься проблемами, такой вот я придурок»

впечатлен игрой сборной Испании в матче с Коста-Рикой (7:0).

– Ожидали ли вы такого дебюта против Коста-Рики?

– Нет, я не ожидал увидеть столь мощную Испанию. Мне лучше заниматься проблемами, такой вот я придурок. Моя астурийская жилка пробуждает во мне самое лучшее – помогать людям. Когда я больше всего расстроен, мой характер проявляется лучше всего.

Я это я, когда у меня проблемы. Но в целом я осознаю всю сложность чемпионата мира. Можно пройти группу, а затем вылететь в 1/8 финала. Нужно сыграть семь матчей на лучшем уровне.

Чемпионат мира не вознаграждает за стабильность, он вознаграждает за хорошие результаты в ключевые моменты, – сказал главный тренер сборной .