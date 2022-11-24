Энрике после 7:0: «Эта Испания не будет ни болтать, ни расслабляться. Германия может выиграть, но не потому, что мы подумали, что все уже сделано»

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Луис Энрике высказался о настрое сборной Испании на матч с Германией.

«Конечно, этот результат сделает нас сильнее. Несомненно, в следующей игре мы будем бороться так же интенсивно, если не интенсивнее, потому что Германия мотивирует. В этом нет сомнений. Очевидно, похвала ослабляет, но не беспокойтесь, потому что этот состав не будет ни болтать, ни расслабляться.

Измнения в составе будут, я уверен во всех 26 игроках. Германия может обыграть нас, но если это и произойдет, то не потому, что мы расслабились или подумали, что все уже сделано.

Мы не должны забывать, что сыграем против Германии, которой нужна победа. Мы должны победить, если хотим продолжать думать о том, чтобы стать реальным кандидатом на проход в поздние стадии.

Победу над Коста-Рикой мы отпразднуем – поужинаем все вместе, порадуемся, а потом начнем готовиться к игре с Германией. Похвала ослабляет. Мы готовы сделать так, чтобы на нас ничто не влияло. Хотя гораздо лучше, что сейчас нас оценивают позитивно», – сказал главный тренер сборной Испании.

После разгрома сборной Коста-Рики (7:0) Испания набрала 3 очка и лидирует в группе E. У Германии, уступившей Японии, 0 баллов.

Испания и Германия встретятся 27 ноября.

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