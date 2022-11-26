Энрике о праздновании Феррана с пальцем во рту: «Буду очень рад, если он забьет. Но если он сделает этот жест, я заменю его, и он больше не выйдет на поле»
Луис Энрике пошутил, что может заменить Феррана Торреса из-за празднования гола.
Главный тренер сборной Испании ответил на вопрос о том, как он отреагирует, если игрок отпразднует забитый гол, засунув палец в рот и изображая соску.
«Если он забьет, я буду очень рад. Но если он сделает этот жест, я заменю его, и он больше не выйдет на поле.
Просто шутка», – сказал Энрике в эфире на Twitch.
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