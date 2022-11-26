Энрике о праздновании Феррана с пальцем во рту: «Буду очень рад, если он забьет. Но если он сделает этот жест, я заменю его, и он больше не выйдет на поле»

пошутил, что может заменить Феррана Торреса из-за празднования гола.

Главный тренер сборной ответил на вопрос о том, как он отреагирует, если игрок отпразднует забитый гол, засунув палец в рот и изображая соску.

«Если он забьет, я буду очень рад. Но если он сделает этот жест, я заменю его, и он больше не выйдет на поле.

Просто шутка», – сказал Энрике в эфире на Twitch.