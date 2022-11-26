Мбаппе первым забил 50 голов за клуб и сборную в 2022-м. Только у него 50+ мячей и в этом, и в прошлом году

забил 50 голов за клуб и сборную в 2022 году.

23-летний форвард и сборной первым пробил эту отметку.

Кроме того, Мбаппе – единственный игрок, забивший как минимум 50 голов за клуб и сборную и в 2021-м (51) и в 2022 году (50).

Статистику Килиана, оформившего дубль в матче ЧМ-2022 с Данией (2:1), можно изучить здесь.

Мбаппе неудержим: отправил Францию в плей-офф дублем. Он уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎

Мбаппе забил 6-й и 7-й голы на ЧМ, до рекорда Клозе – 9 мячей. Только у Мюллера и Роналду больше голов среди действующих игроков