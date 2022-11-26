Мбаппе забил в 2 матчах ЧМ-2022 подряд. У него 10 голов в 8 последних играх за Францию и «ПСЖ»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет в матче с Данией на .

23-летний форвард в касание замкнул передачу защитника на 61-й минуте. На 86-й Килиан забил второй гол.

Мбаппе забил в обоих матчах текущего чемпионата мира. В 1-м туре группового этапа он поразил ворота Австралии (4:1).

Всего за последние 8 игр в составе Франции и у Килиана 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Франция – Дания. 1:1 – Кристенсен ответил на гол Мбаппе! Онлайн-трансляция