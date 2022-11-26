Отец Мбаппе: «Сложный путь Килиана позволил ему пробудить дьявола, который спал в нем. Замкнутый маленький мальчик уступил место решительному, трудолюбивому человеку»

Отец Килиана Мбаппе рассказал о первых трудностях, с которыми игрок столкнулся в своей карьере.

«Хоть я и не хочу никого осуждать, после того, как я увидел некоторых родителей, я не хотел следовать их плохим примерам.

Из-за проблем, с которыми Килиан столкнулся на старте в , оказавшись на скамейке запасных, ситуация для меня была сложной. Это была его первая неприятность. Он плакал каждый день. Но самым трудным было то, что объяснений было не слишком много.

Я отказался вмешиваться, потому что поставил себя на место тренера, которому не нравится, когда в процесс вмешиваются родители.

Его сложный путь позволил ему пробудить дьявола, который спал в нем. Несколько замкнутый маленький мальчик уступил место решительному, трудолюбивому человеку, который осознал, что никто не будет дарить ему никаких подарков. Он повзрослел и вышел из детства в 16 лет», – сказал Вилфрид Мбаппе L’Equipe.