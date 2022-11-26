«Посмотрите, что Канада делала с Бельгией в 1-м тайме. Было ощущение, что приехали Гретцки, Макдэвид и Кросби». Мостовой о ЧМ-2022

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сидни Кросби Уэйн Гретцки Александр Мостовой Сборная Сенегала по футболу сборная Ганы по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 Коннор Макдэвид Килиан Мбаппе Ришарлисон Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поделился впечатлениями от старта ЧМ-2022

«Хочу выделить Испанию – она стоит особняком. Так, как они сыграли в первом матче, многим за этот чемпионат мира не удастся сыграть. Главное, чтобы такое было не в одной игре. Но сейчас эту Испанию можно сравнить с великой Испанией Висенте Дель Боске.

Многие команды в 1-м туре не должны были проигрывать или играть вничью. Например, Канада – вы посмотрите, что они делали с Бельгией в первом тайме. Канадцы просто весь тайм возили их.

У меня было ощущение, что на ЧМ-2022 за Канаду приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби. Африканцам тоже не повезло: Гана, Камерун, Сенегал – они все играли хорошо и не уступали соперникам.

Среди игроков хотел бы выделить Мбаппе, который в игре с Австралией показал свой высочайший уровень. Гол Ришарлисона в ворота Сербии – это шедевр», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные