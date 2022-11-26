«Посмотрите, что Канада делала с Бельгией в 1-м тайме. Было ощущение, что приехали Гретцки, Макдэвид и Кросби». Мостовой о ЧМ-2022

Александр Мостовой поделился впечатлениями от старта .

«Хочу выделить Испанию – она стоит особняком. Так, как они сыграли в первом матче, многим за этот чемпионат мира не удастся сыграть. Главное, чтобы такое было не в одной игре. Но сейчас эту Испанию можно сравнить с великой Испанией Висенте Дель Боске.

Многие команды в 1-м туре не должны были проигрывать или играть вничью. Например, – вы посмотрите, что они делали с Бельгией в первом тайме. Канадцы просто весь тайм возили их.

У меня было ощущение, что на ЧМ-2022 за Канаду приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби. Африканцам тоже не повезло: , , – они все играли хорошо и не уступали соперникам.

Среди игроков хотел бы выделить Мбаппе, который в игре с Австралией показал свой высочайший уровень. Гол Ришарлисона в ворота Сербии – это шедевр», – сказал бывший полузащитник сборной России.