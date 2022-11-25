Андрей Мостовой: «Настрой на «Спартак» огромный. Надо победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался в преддверии матча «Зенит» – «Спартак».

Игра в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

«Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.

Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу», – сказал хавбек «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные