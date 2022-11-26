Гари Невилл: «У Франции, Испании и Бразилии Трент и Фоден играли бы в старте. Они таланты мирового класса»
Гари Невилл считает, что Трент Александер-Арнолд и Фил Фоден должны играть в старте сборной Англии.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 Англия сыграла вничью с США (0:0). Ни Трент, ни Фил не вышли на поле.
«Мы не должны паниковать. В других сборных, таких как Франция, Испания, Бразилия, Александер-Арнолд и Фоден играли бы в старте.
Когда видишь отсутствие креативности в игре, то думаешь, что эти два игрока действительно должны быть на поле. То, что они начинают на скамейке, немного разочаровывает. Они таланты мирового класса», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
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