Гари Невилл: «Пугает уровень игроков, выходящих у Англии на замену. Мы можем создать всем большие проблемы»
Экс-защитник Гари Невилл оценил глубину состава сборной Англии после победы над Ираном.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался в эфире ITV перед игрой Нидерландов с Сенегалом на ЧМ-2022.
«Уровень игроков, которые выходят на замену, просто пугает: Грилиш, Рэшфорд, Фоден.
Посмотрите на нидерландцев – хорошая команда, но там вообще нет центральных нападающих или даже примечательных форвардов. Мемфис Депай на скамейке. А вот у нас целая россыпь талантливых игроков.
Здорово, что Саутгейт сегодня смог выпустить стольких футболистов на замену, причем они вышли уверенными в себе и забили прекрасные голы. Перед Гаретом стоит серьезная задача – втиснуть всех этих талантливых игроков в состав. И сегодня он сделал все, что в его силах.
Если между всеми элементами сформируется взаимосвязь, мы сможем создать остальным большие проблемы», – сказал Невилл.
Комментарии