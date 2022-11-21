Гари Невилл: «Пугает уровень игроков, выходящих у Англии на замену. Мы можем создать всем большие проблемы»

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Экс-защитник Гари Невилл оценил глубину состава сборной Англии после победы над Ираном.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался в эфире ITV перед игрой Нидерландов с Сенегалом на ЧМ-2022.

«Уровень игроков, которые выходят на замену, просто пугает: Грилиш, Рэшфорд, Фоден.

Посмотрите на нидерландцев – хорошая команда, но там вообще нет центральных нападающих или даже примечательных форвардов. Мемфис Депай на скамейке. А вот у нас целая россыпь талантливых игроков.

Здорово, что Саутгейт сегодня смог выпустить стольких футболистов на замену, причем они вышли уверенными в себе и забили прекрасные голы. Перед Гаретом стоит серьезная задача – втиснуть всех этих талантливых игроков в состав. И сегодня он сделал все, что в его силах.

Если между всеми элементами сформируется взаимосвязь, мы сможем создать остальным большие проблемы», – сказал Невилл.

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