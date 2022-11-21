Магуайр, Сака, Стерлинг, Маунт и Беллингем – в старте Англии на матч с Ираном. Трент и Фоден – в запасе

Стал известен стартовый состав сборной на первый матч .

На игру группового этапа против сборной Ирана с первых минут выйдут Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Люк Шоу, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Букайо Сака, , .

В запасе остались Ник Поуп, Аарон Рэмсдейл, Кайл Уокер, Эрик Дайер, Трент Александер-Арнолд, Конор Коуди, Бен Уайт, Кэлвин Филлипс, Джордан Хендерсон, Джек Грилиш, Фил Фоден, Конор Галлахер, Каллум Уилсон и .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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