Магуайр, Сака, Стерлинг, Маунт и Беллингем – в старте Англии на матч с Ираном. Трент и Фоден – в запасе
Стал известен стартовый состав сборной Англии на первый матч ЧМ-2022.
На игру группового этапа против сборной Ирана с первых минут выйдут Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Люк Шоу, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.
В запасе остались Ник Поуп, Аарон Рэмсдейл, Кайл Уокер, Эрик Дайер, Трент Александер-Арнолд, Конор Коуди, Бен Уайт, Кэлвин Филлипс, Джордан Хендерсон, Джек Грилиш, Фил Фоден, Конор Галлахер, Каллум Уилсон и Маркус Рэшфорд.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном. Начало – в 16:00 по московскому времени.
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