Лотар Маттеус: «У «Барсы» нет ни евро, но она подписывает Левандовского. Только она так может»
Лотар Маттеус пошутил о «Барселоне», отвечая на вопрос о будущем Джуда Беллингема.
– Что вы думаете о Беллингеме?
– Скоро он должен уйти из «Боруссии» – в «Реал» или в клуб из АПЛ, у которого есть деньги.
Когда денег нет, подписывать может только «Барса». У них нет ни евро, но они покупают Левандовского, – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии со смехом.
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