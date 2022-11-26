Лотар Маттеус: «У «Барсы» нет ни евро, но она подписывает Левандовского. Только она так может»

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Лотар Маттеус пошутил о «Барселоне», отвечая на вопрос о будущем Джуда Беллингема.

– Что вы думаете о Беллингеме?

– Скоро он должен уйти из «Боруссии» – в «Реал» или в клуб из АПЛ, у которого есть деньги.

Когда денег нет, подписывать может только «Барса». У них нет ни евро, но они покупают Левандовского, – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии со смехом.

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