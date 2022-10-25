«Бавария» не потеряет 5 млн евро бонусов за Левандовского в случае вылета «Барсы» из ЛЧ. Они не зависят от результатов команды

Выплаты по трансферу Роберта Левандовского не зависят от участия «Барселоны» в .

Минувшим летом 34-летний нападающий перешел в «Барселону» из «Баварии» за 45+5 млн евро.

Бонусы в размере 5 млн евро – легкодостижимые. Их выплата зависит от количества голов, забитых Левандовским, а не от результатов «Барселоны», пишет Bild.

Поэтому не потеряет эти бонусы в случае, если вылетит из Лиги чемпионов.

В этом сезоне Левандовски забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Барселону». Его статистика доступна здесь.