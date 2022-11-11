Transfermarkt оценил Беллингема и Мусиалу в 100 млн евро. Лишь Вальверде, Педри, Фоден, Винисиус, Мбаппе и Холанд достигли этой отметки
Transfermarkt оценил еще двух игроков в 100 млн евро.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала достигли отметки в 100 миллионов евро. На сегодняшний день этого порога достигли только восемь игроков.
Помимо Беллингема и Мусиалы, в 100 миллионов евро и более оцениваются Федерико Вальверде (100 млн, «Реал»), Педри (100 млн, «Барселона»), Филип Фоден (110 млн, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (120 млн, «Реал»), Килиан Мбаппе (160 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (170 млн, «Манчестер Сити»).
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