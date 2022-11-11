Transfermarkt оценил Беллингема и Мусиалу в 100 млн евро. Лишь Вальверде, Педри, Фоден, Винисиус, Мбаппе и Холанд достигли этой отметки

Transfermarkt оценил еще двух игроков в 100 млн евро.

Полузащитник дортмундской Джуд Беллингем и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала достигли отметки в 100 миллионов евро. На сегодняшний день этого порога достигли только восемь игроков.

Помимо Беллингема и Мусиалы, в 100 миллионов евро и более оцениваются Федерико Вальверде (100 млн, «Реал»), Педри (100 млн, ), Филип Фоден (110 млн, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (120 млн, ), (160 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (170 млн, ).