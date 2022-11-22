Тальяфико о Месси: «Говорят, он должен взять кубок мира, чтобы сравняться с Марадоной, но я в это не верю. Мы выиграем и закроем вопрос, надеюсь»

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Николас Тальяфико высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Я считаю Лео великим игроком. Величайшим в истории? Не знаю, я никогда не видел игру Диего [Марадоны] или Пеле.

Это правда, некоторые говорят, что он должен выиграть чемпионат мира, чтобы встать на один уровень с Марадоной. Но есть множество великих игроков, которые не выигрывали чемпионат мира – как, например, Йохан Кройфф, – поэтому я в это не верю.

Надеюсь, мы сможем выиграть чемпионат мира и покончить с этими разговорами раз и навсегда», – сказал защитник «Лиона» и сборной Аргентины.

Аргентинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от сборной Саудовской Аравии (1:2).

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