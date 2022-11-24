Пиняев желает Месси победы на ЧМ-2022: «Хочется, чтобы он принял статус лучшего игрока всех времен. Даже фанаты Роналду не докопаются»

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Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Пиняев надеется на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны.

Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира. Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен.

Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться.

Но мы еще не видели, как играет Бразилия. Мне кажется, и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы.

Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев – форс-мажоры», – сказал полузащитник сборной России.

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