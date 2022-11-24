Испания побила рекорд по владению в матче ЧМ – 81,7% в игре с Коста-Рикой

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Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом в матче чемпионата мира.

Во вчерашней игре группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики команда Луиса Энрике владела мячом 81,7% игрового времени. Это новый рекорд чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд по владению мячом был установлен на ЧМ-2010. Тогда сборная Аргентины в матче с Грецией владела мячом 80,3% игрового времени.

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