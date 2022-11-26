Саутгейт после 0:0 с США: «Не так много команд набирают 9 очков в группе на ЧМ. Для успеха нужно показывать разные лица»

высказался о результате матча между сборными Англии и США (0:0) на ЧМ-2022.

«Чтобы успешно выступить на турнире, нужно показывать разные лица. Думаю, мы это сделали. Уверен, будет много шума по поводу нашей игры, но не так много команд набирают девять очков в группе на чемпионате мира.

Мы в хорошем положении. Нам все еще нужно кое-что сделать, чтобы выйти в плей-офф, но при этом у нас есть возможность выиграть группу. Игроки были очень расстроены и разочарованы после игры, но я сказал им, что мы не станем проводить в таком настроении ближайшие дни, потому что, как я думаю, они показали свою другую сторону, и это будет важно в будущем», – сказал главный тренер сборной Англии.

После двух туров группового этапа ЧМ-2022 Англия идет первой в группе В, набрав 4 очка. Иран с тремя очками – второй, сборная США с двумя – третья. Уэльс, набравший 1 очко, занимает последнее место в группе.

В последнем туре Англия сыграет с Уэльсом.

Скучали по Саутгейт-боллу? США удивили Англию схемой, отказом от прессинга и даже могли победить

Расклады в группе B: Англия еще не в плей-офф (но почти), у США и Ирана – матч за выход