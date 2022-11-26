Магуайр про 0:0 с США: «Англия не показала свой лучший футбол и может прибавить»

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Харри Магуайр оценил ничью сборной Англии с США (0:0) в матче ЧМ-2022.

«Мы подняли планку и подходим к каждому матчу с мыслями о победе, но это чемпионат мира, здесь тяжелые матчи против сильных команд.

Мы встречались с трудным соперником, эпизодами они и впрямь играли хорошо. Мы, пожалуй, не показали свой лучший футбол и можем прибавить.

Нужно отдать должное сопернику – временами нам приходилось изрядно попотеть. Мы хотим выигрывать каждый матч, и я уверен, что болельщики хотят видеть много голов, но иногда не получается. В таких случаях важно не пропустить, что нам и удалось», – сказал защитник сборной Англии.

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