Тренер США про 0:0 с Англией: «Гордимся, но работа еще не сделана. Нужно побеждать Иран»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Англией (0:0).

«Каждый раз, когда играешь на ноль на чемпионате мира, это хорошо. Но я бы хотел увидеть голы, хотя бы со стандартов.

Мы гордимся [результатом], но работа еще не сделана. Во вторник нужно побеждать [Иран].

Знаем, что пяти очков хватит, чтобы выйти в плей-офф, поэтому нужно сфокусироваться на этой задаче», – сказал Грегг Берхалтер.