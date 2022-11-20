Мостовой о словах Шалимова про памятник: «Он выпивший был, может. Знающие люди прекрасно понимают мою историю»
Александр Мостовой прокомментировал высказывание Игоря Шалимова.
Ранее Шалимов рассказал, почему Мостовому не поставили памятник за игру в Испании: «Дурачка этого, «Царя» нашего, чуть не разорвали, когда «Сельта» вылетела. А он ходит и рассказывает».
– Мне неинтересно смотреть на это, что тут комментировать. Пускай говорит все, что хочет. Какая разница? Мне все равно.
– Как с вашей стороны выглядела история с памятником?
– Я не знаю. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него, – сказал Мостовой.
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