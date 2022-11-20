Мостовой о словах Шалимова про памятник: «Он выпивший был, может. Знающие люди прекрасно понимают мою историю»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Игорь Шалимов Александр Мостовой Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Александр Мостовой прокомментировал высказывание Игоря Шалимова.

Ранее Шалимов рассказал, почему Мостовому не поставили памятник за игру в Испании: «Дурачка этого, «Царя» нашего, чуть не разорвали, когда «Сельта» вылетела. А он ходит и рассказывает».

– Мне неинтересно смотреть на это, что тут комментировать. Пускай говорит все, что хочет. Какая разница? Мне все равно.

– Как с вашей стороны выглядела история с памятником?

– Я не знаю. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него, – сказал Мостовой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные