Мостовой о преклонении колена: «Странная акция. Завтра садиться на попу скажут из-за чего-нибудь»

оценил решение преклонить колено перед игрой с .

Этот жест символизирует поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Мне это казалось странным еще тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.

Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят – стоят, не хотят – нет.

Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», – отметил бывший полузащитник «Сельты».