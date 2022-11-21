Мостовой о преклонении колена: «Странная акция. Завтра садиться на попу скажут из-за чего-нибудь»

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Александр Мостовой оценил решение сборной Англии преклонить колено перед игрой с Ираном.

Этот жест символизирует поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Мне это казалось странным еще тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.

Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят – стоят, не хотят – нет.

Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», – отметил бывший полузащитник «Сельты».

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