«Аргентину нужно просто размазать, остались на пляже. Месси не робот, а где вся команда?» Мостовой о победе Саудовской Аравии

раскритиковал сборную Аргентины за поражение от Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

– Есть ли смысл сборной России сыграть товарищеский матч против Саудовской Аравии?

– Я не хочу это обсуждать. Мне не нравятся эти сравнения. Сейчас идет чемпионат мира, при чем тут сборная России?

Сейчас нужно хвалить Саудовскую Аравию. Аргентину нужно просто размазать. Так играть нельзя. Аравийцы сотворили настоящую фантастику. Это просто чудо. Других слов нет. Аргентинцы остались сегодня на пляже.

Месси не робот, а где остальные, команда вся? – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

«Кажется, Месси сыграет на ЧМ-2026». Горячие реакции на поражение Аргентины