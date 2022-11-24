Уэльс — Иран — 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 25.11.2022

В матче второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Ирана со счетом 2:0 обыграла Уэльс. Голами в составе победителей отметились Рузбех Чешми и Рамин Резаян.

Уэльс и Иран открывали программу второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре. В своих первых матчах на турнире Иран крупно уступил Англии (2:6), а валлийцы спаслись против США, отыгравшись на последних минутах благодаря заработанному и реализованному Гаретом Бэйлом пенальти (1:1).

В случае победы над Ираном Уэльс сильно бы повысил свои шансы на плей-офф, поэтому тренер британской сборной Роб Пейдж с первых минут выпустил нападающего Кифера Муна, который хорошо себя проявил, выйдя на замену в матче с американцами.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Впрочем, активнее игру начали иранцы, у которых, также с первых минут вышел нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун. Именно он первым пробил в створ ворот, но голкипер Уэльса Уэйн Хеннесси был на чеку.

На 12-й минуте валлийцы создали первый по-настоящему опасный момент — Мур оказался один на линии вратарской, но после навеса пробил прямо во вратаря Ирана Хоссейна Хоссейни.

На 16-й минуте защитник Уэльса Коннор Робертс грубо ошибся, сделав поперечную передачу от боковой линии в центр, иранцы мяч перехватили и вывели на ударную позицию Азмуна, но экс-игрок «Зенита» вместо удара зачем-то сделал передачу на Али Голизаде, который с линии вратарской не промахнулся, но не стал праздновать, понимая, что, скорее всего, гол не будет засчитан несмотря на то, что боковой арбитр флажок не поднял. Так оно и вышло, и ВАР зафиксировал небольшой, но все-таки офсайд.

Следующий опасный момент возник уже на самом исходе первого тайма, и его снова создали футболисты Ирана — Сеид Эззатоллахи здорово нашел в штрафной Азмуна, но нападающий не сумел воспользоваться своим шансом.

Второй тайм также начался с остроты у ворот Хеннесси — в течение одной атаки иранцы дважды попал в штангу, а третий удар по уже почти пустым воротам пришелся точно в лежащего на газоне вратаря Уэльса.

На последние 20 минут матча Иран потерял своего лидера Сердара Азмуна, которого заменил Карим Ансарифард, но несмотря на это команда Карлуша Кейруша пошла на штурм ворот соперника — уж очень иранцы хотели одержать первую победу на турнире.

И на 73-й минуте одна из лучших команд Азии была близка к тому, чтобы выйти вперед — Эззатоллахи нанес прицельный удар в нижний угол, но Хеннесси, пожалуй, лучший в составе Уэльса, снова был на высоте и переправил мяч на угловой.

На 84-й минуте Уэльс наконец-то ответил остротой у ворот Ирана — партнеры вывели на ударную позицию Бен Дэвиса, но его выстрел от угла штрафной пришелся выше ворот.

Буквально через минуту на Чемпионате мира была показана первая красная карточка, и ее обладателем стал Хеннесси. Голкипер вышел за пределы штрафной и сбил убегающего к воротам Мехди Тареми. Арбитр встречи Марио Эскобар сначала показал голкиперу Уэльса желтую карточку, но после видеопросмотра поменял свое решение и зажег перед Хеннесси красный свет. Вместо него на поле вышел вратарь «Лестера» Дэнни Уорд.

Оставшись в большинстве, иранцы обрушили всю мощь своих атак на ворота Уорда, и к голу был очень близок Мехди Тораби, но полузащитник «Персеполиса» с линии штрафной пробил выше ворот.

К основному времени матча Эскобар добавил 9 минут, и на последней из них Иран забил — Рузбех Чешми подобрал мяч после его выноса из штрафной Уэльса и прицельно пробил в нижний угол, после чего на поле и трибунах началось безумие от радости.

В оставшееся время Иран успел забить и второй гол — иранцы убежали в контратаку, и Рамин Резаян технично реализовал выход один на один с вратарем, 2:0.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 29 ноября: валлийцы сыграют с Англией, а иранцы встретятся с США.

Видеообзор матча Уэльс — Иран