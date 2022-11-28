Где смотреть Сборная Ирана – сборная США, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 29 ноября

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Во вторник, 29 ноября, сыграют сборная Ирана и сборная США в группе B Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Иран – США

  • Игра пройдет на стадионе «Al Thumama Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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