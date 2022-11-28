Во сколько играют сборная Уэльса – Сборная Англии, ЧМ-2022, 29 ноября, время начала матча

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Во вторник, 29 ноября, сыграют сборная Уэльса и сборная Англии в группе B Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Уэльс – Англия

  • Игра пройдет на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать один из каналов системы Матч.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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