Бруну о пенальти на Роналду: «Он был, но игроки Ганы будут отрицать. Судейство в целом хорошее»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о голе Криштиану Роналду Гане (3:2).

«Мы были сильны духом и готовы жертвовать собой. У нас сплоченная команда, и это помогло набрать три очка.

Когда в атаке играют столь сильные футболисты, которые делают правильные движения в подходящий момент, играть становится легко.

В первом тайме за фол на Феликсе должны были назначать пенальти, но этого не произошло. Таков футбол: не всегда все получается правильно, не всегда все получается так, как нужно вам.

В случае с Роналду пенальти был, я считаю, но, разумеется, игроки сборной Ганы будут утверждать обратное. Можно обсудить многие моменты, в которых судьи могли отработать более качественно, но в целом работа рефери [Исмаила Эльфата] была хорошей», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед».

Пенальти на Роналду не было, но был на Жоау Феликсе. Разбор скандального судейства Португалия – Гана