«Челси» и Чалоба подписали новый контракт до 2028 года с опцией продления до 2029-го
Трево Чалоба подписал долгосрочный контракт с «Челси».
Новое соглашение центрального защитника с лондонским клубом рассчитано до июня 2028 года, в него включена опция продления еще на сезон – до лета 2029-го.
Чалоба – воспитанник «Челси», он находится в системе «синих» с 2007 года. На правах аренды из лондонского клуба он выступал за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян».
Сообщалось, что Чалоба хотел сменить клуб зимой из-за нехватки игрового времени.
В этом сезоне 23-летний защитник принял участие в 14 матчах «Челси» во всех турнирах и получил 2 желтые карточки.
Полную статистику англичанина можно изучить здесь.
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