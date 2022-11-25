«Челси» и Чалоба подписали новый контракт до 2028 года с опцией продления до 2029-го

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Трево Чалоба подписал долгосрочный контракт с «Челси».

Новое соглашение центрального защитника с лондонским клубом рассчитано до июня 2028 года, в него включена опция продления еще на сезон – до лета 2029-го.

Чалоба – воспитанник «Челси», он находится в системе «синих» с 2007 года. На правах аренды из лондонского клуба он выступал за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян».

Сообщалось, что Чалоба хотел сменить клуб зимой из-за нехватки игрового времени. 

В этом сезоне 23-летний защитник принял участие в 14 матчах «Челси» во всех турнирах и получил 2 желтые карточки.

Полную статистику англичанина можно изучить здесь.

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