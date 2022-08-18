«Челси» готов отдать Чалобу в аренду без права выкупа. Защитник интересен клубам АПЛ и Серии А

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Защитник Трево Чалоба до закрытия летнего трансферного окна может покинуть «Челси».

Как сообщает The Athletic, лондонцы готовы удовлетворить потребность 23-летнего футболиста в регулярной игровой практике, отправив его в аренду. При этом они не готовы включать в соглашение пункт о выкупе, поскольку рассчитывают на Чалобу в будущем.

Интерес к Трево проявляют клубы АПЛ, а также команды Серии А, участвующие в еврокубках – это важный фактор для защитника.

В прошлом сезоне Чалоба провел 20 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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