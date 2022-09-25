Чалоба хочет уйти из «Челси» зимой. Летом клуб не отпустил его, несмотря на интерес «Интера», «Милана» и «Лейпцига»

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Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба хочет сменить клуб в январе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист собирался уйти в аренду из лондонского клуба минувшим летом, так как хочет регулярно выходить на поле. Им интересовались «Интер», «Милан» и «РБ Лейпциг». Особенно сильной была заинтересованность в игроке со стороны «Интера».

«Челси» вел переговоры с этими клубами, но, несмотря на подписание центрального защитника Уэсли Фофана из «Лестера», решил сохранить Трево в команде и не отпустил его в аренду.

Чалоба хочет быть важным игроком в команде, за которую выступает, а в данный момент он практически не играет за «Челси». Защитник уже сейчас ведет переговоры с клубами, которые заинтересованы в его подписании.

Велика вероятность, что Чалоба покинет «Челси» зимой, если его положение в клубе не изменится. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер. На данный момент Трево ни с кем не договорился.

В этом сезоне 21-летний футболист сыграл за «Челси» в одном матче – он целиком провел игру 4-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1). Статистику игрока можно изучить здесь.

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