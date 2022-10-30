«Народ думает, что футболисты – сверхлюди, которых не задевают слова». Защитник «Челси» Чалоба о ментальной нагрузке

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о ментальной нагрузке на игроков. Также футболист поделился своим опытом преодоления тревоги.

– Народ думает, что мы сверхлюди, которых не задевают чужие слова и поступки. Это не так, на самом деле мы такие же люди, как и все остальные.

– Сталкивался ли ты сам когда-нибудь с подобными проблемами?

– Конечно. В начале прошлого сезона в «Челси» я очень нервничал. Когда играешь за топ-клуб, и 40 тысяч человек [смотрят на тебя] каждую неделю... Cо временем привыкаешь к этому, но играть за клуб своего детства, который только что выиграл Лигу чемпионов – это совсем другое.

Но сейчас я не испытываю [волнения перед матчами]. Моя семья помогает мне справляться и во всем поддерживает меня, – сказал Чалоба.