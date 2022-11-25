«Это демонстрация любви. Как же я тебя люблю, моя любовь». Сестра Роналду о слезах Криштиану во время гимна Португалии
Сестры Криштиану Роналду высказались о том, что он не сдержал слез во время гимна Португалии.
37-летний форвард заплакал во время исполнения гимна Португалии перед игрой 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:2).
«Поймут только те, кто прошел через это», – написала Катя Авейру.
«Это демонстрация любви. Моя любовь, как же я тебя люблю. Мы победим. Я всегда с тобой», – добавила Эльма Авейру.
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