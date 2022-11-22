Бэйл забил первый гол Уэльса на ЧМ с 1958 года

забил первый с 1958 года гол на чемпионате мира.

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной (1:1) Гарет Бэйл реализовал пенальти на 82-й минуте.

Его гол стал первым голом сборной Уэльса на чемпионатах мира за последние 64 года. Автором последнего забитого мяча до этого дня был Терри Медуин, забивший в ворота Венгрии на чемпионате мира 1958 года.

Последним игроком, забивавшим на чемпионатах мира до начала , был бразилец .