Бэйл забил первый гол Уэльса на ЧМ с 1958 года
Гарет Бэйл забил первый с 1958 года гол Уэльса на чемпионате мира.
В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной США (1:1) Гарет Бэйл реализовал пенальти на 82-й минуте.
Его гол стал первым голом сборной Уэльса на чемпионатах мира за последние 64 года. Автором последнего забитого мяча до этого дня был Терри Медуин, забивший в ворота Венгрии на чемпионате мира 1958 года.
Последним игроком, забивавшим Уэльсу на чемпионатах мира до начала ЧМ-2022, был бразилец Пеле.
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