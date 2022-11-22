«Бэйл вновь все решил. Он никогда нас не подводил». Тренер Уэльса об 1:1 с США

Главный тренер сборной подвел итоги матча с (1:1) на .

Хавбек валлийцев сравнял счет на 82-й минуте ударом с 11-метрового.

– Бэйл вновь все решил.

– Он основной пенальтист команды?

– На миллион процентов! Он никогда нас не подводил.

Мы показали характер, решимость и сумели отыграться. Было важно не проиграть первый матч. Ребятам нужно отдать должное за самоотдачу, – сказал Роб Пейдж.

«Уэльс, гольф, а потом все остальное». День обожания Бэйла в Катаре (за него болели даже индусы)