«Бэйл вновь все решил. Он никогда нас не подводил». Тренер Уэльса об 1:1 с США
Главный тренер сборной Уэльса подвел итоги матча с США (1:1) на ЧМ-2022.
Хавбек валлийцев Гарет Бэйл сравнял счет на 82-й минуте ударом с 11-метрового.
– Бэйл вновь все решил.
– Он основной пенальтист команды?
– На миллион процентов! Он никогда нас не подводил.
Мы показали характер, решимость и сумели отыграться. Было важно не проиграть первый матч. Ребятам нужно отдать должное за самоотдачу, – сказал Роб Пейдж.
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