«Бэйл вновь все решил. Он никогда нас не подводил». Тренер Уэльса об 1:1 с США

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Главный тренер сборной Уэльса подвел итоги матча с США (1:1) на ЧМ-2022.

Хавбек валлийцев Гарет Бэйл сравнял счет на 82-й минуте ударом с 11-метрового.

– Бэйл вновь все решил.

– Он основной пенальтист команды?

– На миллион процентов! Он никогда нас не подводил.

Мы показали характер, решимость и сумели отыграться. Было важно не проиграть первый матч. Ребятам нужно отдать должное за самоотдачу, – сказал Роб Пейдж.

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