Горетцка о запрете пива в Катаре: «Странно, что они так решили прямо перед ЧМ-2022. Нарушили обещания, данные болельщикам»

прокомментировал запрет пива на стадионах во время .

– Как относитесь к запрету пива на стадионах?

– Не могу понять, почему это решение приняли прямо перед чемпионатом мира.

Организаторы нарушили обещания, данные болельщикам. Еще менее понятно, что в определенных зонах на стадионе пиво все-таки разрешат.

– ... в VIP-зоне, то есть, в зоне для особо важных гостей.

– Никто не может этого понять.

– В случае победы над Японией отметите пивом в отеле?

– У нас серьезные требования к физической форме, мы должны уделять особое внимание восстановлению.

Не думаю, что пиво после игры этому поможет. Не очень-то похоже на футбольную романтику, но это так, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной .