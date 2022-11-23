Горетцка о запрете пива в Катаре: «Странно, что они так решили прямо перед ЧМ-2022. Нарушили обещания, данные болельщикам»

Теги Бавария Сборная Японии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Леон Горетцка алкоголь и спорт Футбол

Леон Горетцка прокомментировал запрет пива на стадионах во время ЧМ-2022.

– Как относитесь к запрету пива на стадионах?

– Не могу понять, почему это решение приняли прямо перед чемпионатом мира.

Организаторы нарушили обещания, данные болельщикам. Еще менее понятно, что в определенных зонах на стадионе пиво все-таки разрешат.

– ... в VIP-зоне, то есть, в зоне для особо важных гостей.

– Никто не может этого понять.

– В случае победы над Японией отметите пивом в отеле?

– У нас серьезные требования к физической форме, мы должны уделять особое внимание восстановлению.

Не думаю, что пиво после игры этому поможет. Не очень-то похоже на футбольную романтику, но это так, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные