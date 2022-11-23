Горетцка о запрете пива в Катаре: «Странно, что они так решили прямо перед ЧМ-2022. Нарушили обещания, данные болельщикам»
Леон Горетцка прокомментировал запрет пива на стадионах во время ЧМ-2022.
– Как относитесь к запрету пива на стадионах?
– Не могу понять, почему это решение приняли прямо перед чемпионатом мира.
Организаторы нарушили обещания, данные болельщикам. Еще менее понятно, что в определенных зонах на стадионе пиво все-таки разрешат.
– ... в VIP-зоне, то есть, в зоне для особо важных гостей.
– Никто не может этого понять.
– В случае победы над Японией отметите пивом в отеле?
– У нас серьезные требования к физической форме, мы должны уделять особое внимание восстановлению.
Не думаю, что пиво после игры этому поможет. Не очень-то похоже на футбольную романтику, но это так, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
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