Сантуш о 3:2 с Ганой: «В перерыве сказал, что терпение нужно, но не настолько же. Игроки Португалии меня поняли»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча с Ганой (3:2).
«Мы были очень хороши во время переходов из атаки в оборону, Гана не нанесла ни одного удара. Мы владели мячом, ситуация была безопасной, но мы были пассивны, катали мяч между защитниками. Нам не хватало агрессии. После получаса игры мы прибавили и создали в конце тайма 3-4 очень опасных момента.
В перерыве я сказал, что сохранять терпение нужно, но не настолько же. Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы.
Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.
Главное – три очка. Ничья в матче Уругвая с Южной Кореей не имеет значения», – сказал Сантуш.
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