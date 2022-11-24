Сантуш о 3:2 с Ганой: «В перерыве сказал, что терпение нужно, но не настолько же. Игроки Португалии меня поняли»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча с Ганой (3:2).

«Мы были очень хороши во время переходов из атаки в оборону, не нанесла ни одного удара. Мы владели мячом, ситуация была безопасной, но мы были пассивны, катали мяч между защитниками. Нам не хватало агрессии. После получаса игры мы прибавили и создали в конце тайма 3-4 очень опасных момента.

В перерыве я сказал, что сохранять терпение нужно, но не настолько же. Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы.

Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.

Главное – три очка. Ничья в матче Уругвая с Южной Кореей не имеет значения», – сказал Сантуш.