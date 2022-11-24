Португалия и Гана забили 5 голов после сухого 1-го тайма. Это 4-й случай в истории ЧМ
Сборные Португалии и Ганы забили 5 голов во втором тайме матча ЧМ-2022.
Первая половина игры завершилась со счетом 0:0, после перерыва европейская команда забила 3 мяча, африканская – 2.
Лишь в четвертый раз в истории чемпионатов мира во втором тайме матча, счет в котором не был открыт к перерыву, забито минимум пять голов. Такое было в играх Польша – Перу (1982), Нидерланды – Бразилия (1994) и Бельгия – Япония (2018).
Далее Португалия встретится с Уругваем, Гана – с Южной Кореей.
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