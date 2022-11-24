Португалия и Гана забили 5 голов после сухого 1-го тайма. Это 4-й случай в истории ЧМ

Сборные Португалии и Ганы забили 5 голов во втором тайме матча .

Первая половина игры завершилась со счетом 0:0, после перерыва европейская команда забила 3 мяча, африканская – 2.

Лишь в четвертый раз в истории чемпионатов мира во втором тайме матча, счет в котором не был открыт к перерыву, забито минимум пять голов. Такое было в играх – Перу (1982), – (1994) и – Япония (2018).

Далее Португалия встретится с Уругваем, Гана – с Южной Кореей.