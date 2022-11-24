Португалия и Гана забили 5 голов после сухого 1-го тайма. Это 4-й случай в истории ЧМ

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Японии по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Ганы по футболу Сборная Перу по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборные Португалии и Ганы забили 5 голов во втором тайме матча ЧМ-2022.

Первая половина игры завершилась со счетом 0:0, после перерыва европейская команда забила 3 мяча, африканская – 2.

Лишь в четвертый раз в истории чемпионатов мира во втором тайме матча, счет в котором не был открыт к перерыву, забито минимум пять голов. Такое было в играх Польша – Перу (1982), НидерландыБразилия (1994) и Бельгия – Япония (2018).

Далее Португалия встретится с Уругваем, Гана – с Южной Кореей.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные