Пономарев о легионерах в РПЛ: «3 человека пускай играют, остальные – россияне. Когда Путин обратит внимание на это безобразие, будут другие результаты. А сейчас – никто не пошевелится»

Владимир Пономарев призвал ужесточить лимит на легионеров в России.

«Зенит » с бразильцами называли Рио-де-Жанейро, в ЦСКА теперь пять бразильцев. РФС нужно пересмотреть лимит, так не годится. Нужно оставить три человека в команде – и все. Больше нельзя. Нужно играть российскими игроками. Мы все равно нигде не участвуем.

Что это такое: бразильцы выигрывают чемпионат России? И то, что в ЦСКА бразильцы, – нельзя. Пусть хоть всю Копакабану соберут. Три человека пускай играют в основном составе, а все остальные – россияне. Об этом уже все говорят.

Наверное, когда Путин обратит внимание на это безобразие, тогда будут другие результаты. А сейчас – никто не пошевелится, абсолютно», – сказал бывший защитник ЦСКА .