Пономарев о легионерах в РПЛ: «3 человека пускай играют, остальные – россияне. Когда Путин обратит внимание на это безобразие, будут другие результаты. А сейчас – никто не пошевелится»
Владимир Пономарев призвал ужесточить лимит на легионеров в России.
«Зенит» с бразильцами называли Рио-де-Жанейро, в ЦСКА теперь пять бразильцев. РФС нужно пересмотреть лимит, так не годится. Нужно оставить три человека в команде – и все. Больше нельзя. Нужно играть российскими игроками. Мы все равно нигде не участвуем.
Что это такое: бразильцы выигрывают чемпионат России? И то, что в ЦСКА бразильцы, – нельзя. Пусть хоть всю Копакабану соберут. Три человека пускай играют в основном составе, а все остальные – россияне. Об этом уже все говорят.
Наверное, когда Путин обратит внимание на это безобразие, тогда будут другие результаты. А сейчас – никто не пошевелится, абсолютно», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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