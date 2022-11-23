Флик о повязках One Love и ФИФА: «Стыдно, что запрещают говорить о правах человека»

высказался о запрете ФИФА носить капитанские повязки One Love на .

«Мы хотели подать пример вместе с другими странами, но ФИФА положила этому конец. Мы не знали, какие именно санкции за этим последуют. Сейчас нет смысла делать что-то еще.

Если бы все ограничилось только желтой карточкой, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций.

Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно», – сказал главный тренер сборной .

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде