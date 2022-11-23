Горецка о словах Инфантино: «Мы хотим не раскола, а единения. Надеемся, что ФИФА не потребуется 3000 лет, чтобы поддержать права человека»
Леон Горетцка высказался о радужных повязках и политике ФИФА.
– Мы приветствуем разнообразие и выступаем против дискриминации.
Непостижимо, что ФИФА угрожает санкциями за радужные повязки, спустя столько времени после того, как мы приняли решение. Но, как справедливо считают в Немецком футбольном союзе, нельзя действовать в ущерб Мануэлю Нойеру и другим капитанам.
– Можно ли говорить о конфликте между ФИФА и европейскими футбольными федерациями?
– Пресс-конференция Джанни Инфантино нас разозлила. Мы были шокированы его словами.
– Среди прочего, он сказал, что в ближайшие 3000 лет нам, европейцам, придется извиняться перед всем миром за то, что мы делали последние 3000 лет.
– Остается надеяться, что ФИФА не потребуется 3000 лет, чтобы поддержать права человека.
– Вы боитесь раскола?
– Мы хотим не раскола, а единения. В этом есть цель наших действий здесь, в Катаре – таких, как совместные тренировки с молодыми женщинами и девочками. Совместными действиями можно многого добиться.
Символы – как капитанская повязка – должны нести именно такой посыл и способствовать диалогу.
– Президент ФИФА Инфантино назвал критику со стороны Западной Европы «лицемерием».
– Дискуссия о правах человека, как мы надеемся, относится не к западноевропейской повестке, а к глобальной, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
«Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру последние 3 тысячи лет, прежде чем учить других». Инфантино о критике Катара
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