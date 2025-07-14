Юрий Семин назвал претендентов на чемпионство в предстоящем сезоне Мир РПЛ.

«Чемпионат уже в ближайшее время открывается. Думаю, за золото будет бороться много команд: «Динамо», ЦСКА , «Зенит », «Краснодар ». Вполне возможно, конкуренцию составит «Локомотив». Пришло время и для «Спартака », поэтому чемпионат будет интересным.

У «Динамо» очень сбалансированный состав в атаке и обороне. Думаю, цель у команды одна – это чемпионство, только в этом случае можно довольствоваться сезоном. Интересно будет посмотреть на команду в новом сезоне с приходом Карпина и усилением состава», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».