Семин об РПЛ: «Многие будут бороться за золото – ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Интересно будет посмотреть на «Динамо» с приходом Карпина»
Юрий Семин назвал претендентов на чемпионство в предстоящем сезоне Мир РПЛ.
«Чемпионат уже в ближайшее время открывается. Думаю, за золото будет бороться много команд: «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Вполне возможно, конкуренцию составит «Локомотив». Пришло время и для «Спартака», поэтому чемпионат будет интересным.
У «Динамо» очень сбалансированный состав в атаке и обороне. Думаю, цель у команды одна – это чемпионство, только в этом случае можно довольствоваться сезоном. Интересно будет посмотреть на команду в новом сезоне с приходом Карпина и усилением состава», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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